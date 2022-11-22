قوافل «حياة كريمة» تصل قرى الوادي الجديد.. كشف وعلاج مجاني

نجاح كبير لقوافل حياة كريمة الطبية في محافظة الوادي الجديد، والتي جاءت في أكثر من محطة وبعدد من المراكز خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، وبتعاون مشترك بين وزارة الصحة والمبادرة الرئاسية.

وتمّ تنظيم قوافل حياة كريمة الطبية لخدمة أهالي مركزي الخارجة وباريس، إذ كانت قوافل مركز باريس بقرية الأربعين يومي 7 و8 نوفمبر، وقرية بغداد على مدار يومي 9 و10 نوفمبر، بينما قوافل مركز الخارجة بقرية صنعاء يومي 11 و12 نوفمبر وقرية بولاق على مدار يومي 13 و14 نوفمبر.

وضمت قوافل حياة كريمة الطبية تخصصات عديدة منها «الباطنة، والأطفال والعظام»، كما كانت الكشوفات وصرف العلاج بالمجان لخدمة أهالي القرى، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

الكشف على 384 مواطنًا في الخارجة

وأجرت قافلة مركز الخارجة الكشف على 384 مواطنًا، وحولت 4 حالات للمستشفى، وذلك في 7 تخصصات طبية، وأخرى كشفت على 481 مواطنًا، في 8 تخصصات طبية، حولت منها 3 للمستشفى.

أما قافلة مركز باريس أجرت كشوفاتها على 436 مواطنًا، حولت منهم 3 حالات للمستشفى، في 7 تخصصات طبية، وأخرى كشفت على 554 مواطنًا، في 7 تخصصات طبية، وحولت منهم 3 حالات للمستشفى.

تحسين صحة المواطنين

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب منع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.