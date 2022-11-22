حبس المتهمين بسرقة لوحات طاقة شمسية قيمتها 1.5 مليون جنيه في الواحات

اصطحبت قوة من رجال الشرطة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي وسرقة 150 لوح طاقة شمسية من إحدى الشركات للتحقيق معهم، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة الواحات في الجيزة، فكانت بدايتها عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد سرقة 150 لوح طاقة شمسية من إحدى الشركات بقيمة مليون و500 ألف جنيه، وتمّ ضبط المتهمين وهم خفير 29 سنة، وعاطل 24 سنة، وسائق 35 سنة، وعاطل 25 سنة، وعامل 22 سنة، وعامل 23 سنة.

اعتراف المتهمين

كما اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي وأنهم توجهوا بسيارتين خاصة بهم، وعقب ذلك استعانوا بسيارتين «جامبو» من الطريق لتحميل المسروقات، كما تم ضبط السيارتين، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتمّ اقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة طبقًا لقانون العقوبات، أوضح إسلام سليمان المحامي بالنقض أنَّ المادة رقم 318 من قانون العقوبات، نصت على أنَّه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وإذا اقترنت بظرف من ظروف المشدد يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات، كما هو منصوص عليه في المادة رقم 317.