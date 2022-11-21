خطوات اشتراك المصريين العاملين بالخارج في التأمينات.. والمستندات المطلوبة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك العديد من الخطوات لاشتراك العاملين المصريين بالخارج في منظومة التأمينات الاجتماعية، موضحة أن العاملين المصريين بالخارج وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، يشمل «العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية، العاملين لحساب أنفسهم، العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية خلال فترة سريان جواز السفر البحري».

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن القانون نص على أن «يعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل مصر والمرتبط بعقد عمل شخصي، ولا تسرى عليه بنود قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج».

المستندات المطلوبة للتأمين على العاملين بالخارج

وأشارت التأمينات إلى أن القانون ترك حرية الخضوع للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين المصريين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر والغير خاضعة لأحكام قانون العمل المصري، موضحة أن المستندات المطلوبة للتأمين على العاملين بالخارج تتمثل فيما يلي:

- تقديم صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه .

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- صورة من جواز السفر على أن يكون ساريا.

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول.