بعد سقوط عصابة الأجانب بالشروق.. ما عقوبة ترويج العملات المزورة؟

علق المحامي بالنقض أشرف ناجي، على واقعة القبض على شخصين يحملان جنسية أجنبية، أثناء ترويجهما للعملة المزورة في مدينة الشروق، إذ أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، موضحا أن عقوبة تزوير العملات، وفقًا لقانون العقوبات، تصل إلى السجن المؤبد والمشدد.

عقوبة تزوير العملات

قال «ناجي»، إنه وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، حال ترتب على ذلك هبوطا في سعر العملة، إذ تنص المادة 202 على أن «كل من زيف أو قلد أو زور كيفية صنع عملة ورقية متداولة بشكل قانوني في مصر أو بالخارج، وانتقاص أي شيء من معدن العملة، أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى»، تكون عقوبته السجن المشدد.

حالات تعاقب بالسجن المشدد

وأضاف المحامي، أن نص المادة 202 مكرر، يشير إلى أنه «يعاقب كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة وطنية تذكارية فضية أو ذهبية، مأذون بإصدارها قانونًا، بذات العقوبة المذكورة سابقًا»،

وأوضح أن نفس المادة، تنص على أن «كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية، متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة، تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية، أو كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره بمصر، أو أخرج منها عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة، وكل من حازها أو روجها بقصد التعامل بها أو الترويج، تقع عليه العقوبة المذكورة في المادة السابقة» أي يعاقب بالسجن المشدد.

سقوط المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة، إلى إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على اثنين يحملان جنسية أجنبية، خلال استقلالهما سيارة بقيادة أحدهما، لترويجهما للعملات المزورة، كما عثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.

وأقر الثنائي، بأن العملات بقصد الاتجار، وأنهما تحصلا على العملات من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقابل تعاملات مالية، وقيامهما بتغيير العملات الأجنبية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستهداف الأخير، أمكن القبض عليه، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.