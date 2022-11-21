بنك أسترالي: الذهب تحت ضغوط حتى نهاية مارس 2023

يتوقع المحللون الاستراتيجيون في بنك ANZ الأسترالي أن يظل الذهب تحت ضغوط حتى الربع الأول من العام المقبل، فلا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة يمثل رياحًا معاكسة رئيسية للمعدن الأصفر.

بحسب مذكرة بحثية للبنك الأسترالي، يحصل الذهب على دعم متجدد من ضعف الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، لا يزال ارتفاع المعدلات الحقيقية في الولايات المتحدة بمثابة رياح معاكسة رئيسية للذهب غير المدر للربح مقارنة بأصول أخرى مثل السندات والأسهم.

رفع أسعار الفائدة

أضافت مذكرة البنك: «لا يزال التضخم أعلى بكثير من النطاق المستهدف للاحتياطي الفيدرالي عند 2%، ويمكن أن ينعكس اتجاه الدولار الأمريكي بعد التصريحات المتشددة من البنك المركزي».

في وقت سابق الأسبوع الجاري، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، إنه مستعد للابتعاد عن رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، ويشعر أن سعر الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى زيادة لا تزيد عن نقطة مئوية أخرى لمعالجة التضخم.

أكبر تخفيضات في أربعة أشهر

ولا يزال من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في ديسمبر أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي وجهة نظر أيدها مسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أيضًا.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يحمل أي فائدة، الأمر الذي اضطر تجار الذهب الفعليون في الهند إلى تقديم أكبر تخفيضات في أربعة أشهر الأسبوع الماضي حيث أثرت قفزة الأسعار المحلية على الطلب، في حين انخفضت أقساط التأمين الصينية بشكل حاد مع تباطؤ الشراء.