محافظ قنا: تمويل 10 آلاف مشروع للشباب بتكلفة 364 مليون جنيه

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه جرى تمويل 10275 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بإجمالي 364 مليونًا و398 ألفًا و724 جنيهًا من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

إجمالي عدد المشروعات المنفذة في المحافظة

وأضاف محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المشروعات الممولة من الجهاز، منها 567 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 174 مليونا و660 ألفا و864 جنيها، وفرت 2230 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 9708 مشروعات بتمويل قدره 189 مليونا و737 ألفا و860 جنيها، وفرت 14426 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج.