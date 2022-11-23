سيارات مستعملة تبدأ من 90 ألف جنيه.. تعرف عليها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
04:17 ص | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن أسعار السيارات القديمة شهدت استقرارا وخاصة السيارات الكوري والياباني في السوق المصرية.
سوق السيارات المصرية
وتابع علي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات الكوري والصيني بسبب تناسب السعر المالي والذي يبدأ من 90 ألف جنيه.
وأكد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحاته، أن حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة تجاوزت الـ70% عن النوات الماضية وذلك بعد زيادة الطلب على شراء السيارات القديمة والجديدة.
واستعرض عضو الرابطة أسعار عدد من السيارات المستعملة.
أسعار السيارات المستعملة اليوم
هيونداي فيرنا 2004
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه
دايو لانوس 2 2006
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه
بى واى دى F3 2012
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 121,000 جنيه
امجيراند EC 7 2013
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :117,000 جنيه
سوزوكى بيك اب 2016
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 105,000 جنيه
اودي A4 1998
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 103,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المصري : 119,000 جنيه
سيات ابيزا 2006
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :103,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 106,000 جنيه
هيونداي H1 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 103,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه