سيارات مستعملة تبدأ من 90 ألف جنيه.. تعرف عليها

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن أسعار السيارات القديمة شهدت استقرارا وخاصة السيارات الكوري والياباني في السوق المصرية.

سوق السيارات المصرية

وتابع علي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات الكوري والصيني بسبب تناسب السعر المالي والذي يبدأ من 90 ألف جنيه.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحاته، أن حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة تجاوزت الـ70% عن النوات الماضية وذلك بعد زيادة الطلب على شراء السيارات القديمة والجديدة.

واستعرض عضو الرابطة أسعار عدد من السيارات المستعملة.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

هيونداي فيرنا 2004

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه

دايو لانوس 2 2006

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه

بى واى دى F3 2012

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 121,000 جنيه

امجيراند EC 7 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :117,000 جنيه

سوزوكى بيك اب 2016

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 105,000 جنيه

اودي A4 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المصري : 119,000 جنيه

سيات ابيزا 2006

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 106,000 جنيه

هيونداي H1 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه