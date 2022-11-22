إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم 8 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها ، وجاءت على النحو التالي :

1) مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

2) مشروع قـانون مقدم من النائبة ولاء التمامي و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

3) مشروع قـانون مقدم من السيد محمد كمال مرعي و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية

قانون البيئة

4) مشروع قـانون مقدم من السيد محمد إسماعيل و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

5) مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة صابر و(60) نائبًا بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والسياحة والطيران المدني

6) مشروع قـانون مقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية

قانون المسؤولية الطبية

7) مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا بإصدار قانون المسئولية الطبية.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية

8) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبًابتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية