اعترافات عاطل ضبط بحوزته 50 طربة حشيش في سوهاج

قررت جهات التحقيق حبس متهم ضبط بحوزته 50 طربة حشيش بسوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ نسبت إليه تهمة الاتجار بالمخدرات، وأمرت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه كان يتخذ منزله مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، دون أن يدرى أحد، ويستقبل به عملاؤه لتزويدهم بالمخدرات وتحقيق ربح مالي، قائلا: «كنت هبيعهم بسعر عالي وأكسب فيهم فلوس كتير»،

عقوبة الاتجار بالمخدرات

أما عن العقوبة، أوضح حسن شومان المحامي خلال تصريحات لـ«الوطن»،أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على «أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف «شومان» أن المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة أخميم بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا منزله مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي بتجارة المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم وبحوزته 50 طربة حشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول لاستخدامه للتواصل مع العملاء، لتزويدهم بالمخدرات.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكابه الواقعة، لتحقيق أرباح مالية بصورة غير شرعية، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.