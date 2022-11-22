عصابة حمادة وتوتو.. تفاصيل ضبط 3 أشخاص وربة منزل سرقوا 420 ألف جنية بالعمرانية

على طريق فيلم عصابة حمادة وتوتو بطولة الفنان عادل إمام والفنانة لبلبة، جسد واقعة سطرت كواليسها بمحضر داخل قسم شرطة العمرانية، عندما حضر مهندس يبلغ من العمر 58 مقيم البحر الأحمر، وحرر محضرًا قال فيه إنه أثناء تواجده بشارع المستشفى دائرة القسم، لشراء سيارة من شخصين يدعى «سيد»، و«مصطفى» إلا أنهم قاموا بخطف شنطة بداخلها مبلغ 420 ألف جنيه كانت بحوزته وفروا هاربين.

تفاصيل البلاغ

شكل فريق بحث ترأسه اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن حقيقة البلاغ قيام المبلغ بالتقابل مع بعض الأشخاص لتغيير العملات المصرية بعملات أجنبية (دولار).

وفقًا للتحريات الأولية تبين من خلالها الوصول لمرتكبى الواقعة وهم عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى القضية رقم 6232 جنح السادات لسنة 2020 سرقة بالاكراه، وشقيقه ، السابق ضبطه واتهامه فى قضيتان مخدرات ، سرقة متنوعة آخرهما القضية رقم 15323 جنح السادات لسنة 2019 «مخدرات»، وربة منزل وزوجها ، السابق ضبطه واتهامه في قضيتين (سرقة وسائل نقل) آخرهما القضية رقم 5226 جنح السادات.

تشكيل عصابي للنصب على المواطنين

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة سرية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية (319 ألف جنيه مصري، 5,219 دولار أمريكي، كارت فيزا خاص بالثالثة به باقي المبلغ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين والاستيلاء على المبالغ المالية التي بحوزتهم بادعاء تغيير العملات المحلية بأخرى أجنبية بأقل من السعر الرسمي.

عملة محلية بعملة أجنبية

بإعادة مناقشة المبلغ أقر بأنه تعرض للنصب من المتهمين حال قيامه بتبديل عملة محلية بعملة أجنبية عقب تسليم مبلغ العملة المحلية، واستلم عدد اثنين رزمة فئة الدولار وانصرف من المكان وعند مراجعة العملات الاجنبية التى تحصل عليها تبين انها فئه الواحد دولار فيما عدا الورقة الاولى والأخيرة في كلا منهم فئة المائة دولار أمريكى وإجماليهم 600 دولار، وانه ابلغ بتعرضه لواقعه نصب اثناء شراء سياره علي خلاف الحقيقه خشيه تعرضه للمساله القانونية ، كما اضاف انه تواصل معاهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ثم محادثات تليفونيه من عده ارقام مختلفه ثم تقابلوا في مكان الواقعه تم التحفظ علي المبلغ وبحوزته مبلغ 600 دولار أمريكي .

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي والخبير القانوني خالد أحمد إن عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، حسب ما حدده قانون العقوبات المصري حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.