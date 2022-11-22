انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر في شمال سيناء

تشهد مدن وقرى شمال سيناء اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع الأنحاء، واختفاء شمس النهار منذ ساعات الصباح الأولى.

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيانه الصادر اليوم، أن هناك تقلبات مناخية طوال الأسبوع الحالي، مع تكاثر الشبورة المائية على جميع الطرق السريعة بين المدن والتجمعات القروية الصحراوية.

درجات الحرارة تسجل 22 درجة مئوية

وأضاف البيان، أن درجات الحرارة سجلت 22 درجة نهارًا، في حين تنخفض لأكثر من درجتين أوقات المساء وساعات الفجر الأولى، لافتًا إلى أن هناك توقعات بهبوب رياح باردة مع ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر.

ومن جهة أخرى، واصل مكتب العلاقات العامة بديوان محافظة شمال سيناء، حالة الترقب والمتابعة، بالتنسيق مع المديريات ورؤساء المدن بمراكز المحافظة الستة، لافتا إلى أن الديوان العام وقسم الطوارئ لم يتلقيان أي استغاثات أو شكاوى من المواطنين جراء الأوضاع المناخية.