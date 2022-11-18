فرق طبية للكشف على أطفال مدارس شمال سيناء

تنظم مديرية الصحة بشمال سيناء فرق طبية للمرور على المدارس، لتوقيع الكشف الطبي على جميع الطلبة، بناء على تعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة.

وأصدرت مديرية الصحة بشمال سيناء بيانًا، أكدت فيه أن فرق طبية متنقلة من المديرية والوحدات الصحية والزائر الصحي بكل مدرسة بالمرور على تلاميذ المدارس والكشف على التلاميذ

وأضاف البيان أن الكشف يتم عن طريق قياس الحرارة ونسبة الأكسجين، وعمل التحاليل الطبية ضد الأنيميا لبعض التلاميذ، والكشف عن الأمراض المعدية والفيروسات التي قد تسبب في الأنتشار بين التلاميذ، خوفا من أنتشار الفيروسات الشتوية المعدية.

توقيع الكشف الطبي على التلاميذ

وناشدت الفرق الطبية جميع المنوطين بأعمال الزائر الصحي في كل مدرسة، بالعمل على المرور يوميًا على التلاميذ في الفصول، وفي طابور الصباح، والأستعداد بالإسعافات الأولية، وتحويل أي تلميذ إلى المستشفى فورًا، إذ ظهرت عليه أي أعراض، سواء الكحة أو السخونية والسعال، أو ارتفاع نسبة الأكسجين في الدم، وذلك من خلال القياس اليدوي لكل مدرسة في غرفة الزائر الصحي.

الانتهاء من الكشف الطبي على تلاميذ المساعيد

وانتهت مديرية الصحة من الكشف على جميع التلاميذ بمدارس المساعيد غرب العريش، وتم إخطار إدارة المدرسة بنتيجة الكشف الطبي، وشددت الحملة الطبية على الإخصائي الاجتماعي في المدرسة وشؤون الطلبة منح التلميذ إجازة وإعطاءه غياب حال تبين أنه مريض، لاحتمالية أن يكون مرضه معديا، وأن يتم العمل على أخطار ولي الأمر بعد تحويله إلى المستشفى أو إلى أقرب وحدة صحية من المدرسة.