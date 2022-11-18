الكشف على 52 مريضا في قافلة طبية إلى حي الكرامة بشمال سيناء

نفذت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء حملة طبية مكبرة على سكان حي الكرامة جنوب العريش، للكشف على المرضى من أصحاب العوز والمحتاجين من أهالي الحي والمرضى

الكشف على 52 مريض بشمال سيناء

وذكر بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء أن الحملة أتمت الكشف على 52 حالة من المرضى بعدة تخصصات، وتم خلال ذلك تحويل بعض الحالات التي تستلزم عمليات جراحية إلى أطباء القافلة الأخرى والبروتوكول في مستشفى العريش العام.

وأضاف البيان أن القافلة تضم الدكتورة مني المهدي مدير عام الادارة الصحية بالعريش، والدكتورة كوثر رشدى، طبيبة، والدكتورة داليا مصطفي، وصيدلانية، قدري صباح، وممرض، والاداري بشير منصور

ومن جهة أخرى يستعد مستشفى العريش العام لاستقبال القافلة الطبية الأسبوعية من بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة، و4 جامعات مصرية الوصول الى قسم العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام.

الكشف على المرضى بالعيادات الخارجية

وقال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام في بيان له إن القوافل الطبية لمستشفى العريش العام، تأتي كل يوم سبت، على أن يتم تغييرها بأطباء آخرين يوم الخميس الذي يليه من كل أسبوع.

وأضاف «منصور»، أنه يتم الكشف من خلال القافلة الطبية على المرضى بقسم العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام، ويتم عمل عمليات جراحية للحالات التي تستلزم ذلك على نفقة الدولة بقسم العمليات داخل المستشفى.