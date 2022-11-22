تنفيذ 86 ألف حكم قضائي وضبط 123 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهما، وتنفيذ 85958 حكما قضائيا متنوعا، ووفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمّت 12 متهما بارتكاب 11 حادثا متنوعا.

ضبط 274 قضية مواد مخدرة

وأسفرت الحملات عن ضبط 274 قضية مواد مخدرة بإجمالي 311 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,417 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 76,900 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 14,182 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,330 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,345 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1,722 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,483 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1,625 كيلو جرام، و2079 قرصا مخدرا.

ضبط 34 متهما بالبلطجة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 34 متهما بالبلطجة، وضبط 209 دراجات نارية مخالفة، وضبط 21261 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.