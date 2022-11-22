في الذكرى الأولى لوفاتها.. التفاصيل الكاملة لمرض الإعلامية أسماء مصطفى

رغم مرور عام كامل على رحيلها، إلا أن الجمهور ما زال يتذكر الإعلامية أسماء مصطفى، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، وعاش الوسط الفني بعد وفاتها حالة حزن شديدة، وخاصة بعد تدوينها كلمات قاسية عن هذا «اللعين»، الذي حاربته بشجاعة لكنه انتصر عليها.

وترصد «الوطن»، تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها الإعلامية أسماء مصطفى قبل رحيلها.

بداية مرض الإعلامية أسماء مصطفى

أصيبت الإعلامية أسماء مصطفى بالسرطان، في مرحلة متأخرة، وكانت دائماً تطالب الجمهور بالدعاء لها، للخروج من أزمتها ووصفت رحلتها في العلاج قبل وفاتها بـ«المعركة»، حيث سبق وقالت على حسابها الشخصي «فيس بوك»: «السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن بدون كتالوج، حتى قوتك وحربك في المعركة طلعوا برضو مش واحد، هو لعنة في كل الأوقات».

إعلان أسماء مصطفى مصطفى عن مرضها للجمهور

اكتشفت أسماء مصطفى المرض، في أبريل من العام الماضي، حيث قال: «أنا حالي حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسة طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله»

عملية لإزالة الورم

بدأت الوعكة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى، في منتصف شهر أكتوبر عام 2021، حيث أجرت أسماء جراحة لإزالة ورم، وفقا لما كتبته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سأكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

تدهور حالة أسماء مصطفى الصحية

وعقب إجراء العملية، تدهورت الحالة الصحية لأسماء مصطفى من جديد، وفي 19 أكتوبر العام الماضي، أعلن أدمن صفحتها دخولها المستشفى، حتي التقطت أنفاسها الأخيرة يوم 22 نوفمبر الماضي، بعدما خاضت معركة شجاعة مع المرض «اللعين»، لتترك حزنا كبيرا وسط أسرتها ومحبيها.