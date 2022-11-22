الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع في القاهرة والإسكندرية من 24 لـ30 نوفمبر
كتب:
إلهام زيدان
05:15 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
ختام المؤتمر الأدبي
أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع التابعة له في القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 24 حتى 30 نوفمبر 2022، والتي جاءت كالتالي:
الخميس 24 نوفمبر
- قاعة سينما الهناجر: عروض جمعية الفيلم 6 مساء.
- قبة الغوري: فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية 8 مساء.
- بيت السحيمي: فرقة الفنان حمدي أبو ضيف للغناء العربي (سعر التذكرة 65 جنية) 7 مساء.
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: صالون التنوير وندوة بعنوان «مفهوم الفقه المعاصر» المتحدث الدكتور سعد هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر تقديم د.ماجد موريس 6 مساء.
الجمعة 25 نوفمبر
- بيت الغناء العربي «قصر الأمير بشتاك»: حفل فني للفنانة تقي علي وفرقتها، سعر التذكرة 65 جنيها.
- بيت السحيمي :عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساء.
السبت 26 نوفمبر
- بيت المعمار المصري: ندوة عمارة الدولة المملوكية وتاريخها 6 مع يوسف أسامة 6 مساء.
- بيت العود العربي «بيت الهواري»: حفل الفنان طارق الأزهري 7,30 مساء.
- قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7,30 مساء.
- مركز طلعت حرب الثقافي
ندوة الطب الصيني النظرية والتطبيق مع الدكتور يحيي فوزي 4 عصرا.
ندوة بعنوان آثار مصر الاسلامية مع جمال عبد الرحيم 6.30 مساء.
حفل فني موسيقي لفرقة تقاسيم عربية بقيادة الفنان محمد خيرى 8 مساء.
الأحد 27 نوفمبر
- قبة الغوري: سهرة مع فرقة الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم برعاية مؤسسة حوار للفنون 8 مساء.
- بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعي 7 مساء.
الاثنين 28 نوفمبر
- مكتبة والد الزعيم جمال عبد الناصر بالإسكندرية: حوار مفتوح (سلسلة بلدى الجميلة) مع الدكتورة جيهان مصطفي 2 ظهرا
الثلاثاء 29 نوفمبر
- قاعة سينما الهناجر: فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.
الأربعاء 30 نوفمبر
- قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7,30 مساء.
- قاعة سينما الهناجر: فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.