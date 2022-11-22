الليلة ختام الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي.. والإعلان عن الأفلام الفائزة

بعد 9 أيام متواصلة من عرض الأفلام، والندوات التثقيفية، واستقبال وفود من دول العالم، بدار الأوبرا المصرية، يُسدل الستار الليلة على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44 .

ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر إقامة حفل الختام الليلة في تمام الساعة 7 مساءً، ويذاع الحفل حصريًا على قناة dmc، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، ويشهد الختام الإعلان عن جوائز المهرجان، في مختلف المسابقات سواء المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق، ومسابقة أسبوع النقاد، ومسابقة الأفلام القصيرة، وغيرها .

المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة

وشهدت المسابقة الرسمية في المهرجان عرض 14 فيلمًا خلال المسابقة الدولية بقيادة المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي كرئيسة لجنة التحكيم، ومشاركة كل من مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، والمؤلف الموسيقي راجح داوود من مصر، ومشاركة الفنانة سوارا بهاسكار من الهند، بينما تشارك الفنانة الإيطالية ستيفانيا كاسيني، والمخرج المكسيكي خواكين ديل باسو، والممثل الفرنسي سمير قواسمي في اختيار الأفضل بين الأفلام المعروضة.

مسابقة آفاق السينما العربية

كما شاركت 6 دول فى المسابقة هذا العام وهي مصر والمغرب ولبنان وفرنسا وسوريا والجزائر، وتُعد دولة لبنان الوحيدة المشاركة بفيلمين، هما «أرض الوهم» للمخرج كارلوس شاهين، وفيلم «بركة العروس» للمخرج باسم بريش، أما من مصر شارك الفيلم الوثائقى «بعيدًا عن النيل» للمخرج شريف القشطة، الذى تم اختياره ليكون فيلم افتتاح المسابقة، وهو تعاون مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية يمتد على مدار 99 دقيقة كاملة.

3 أفلام مرممة من الكلاسيكيات

ورممت إدارة مهرجان القاهرة هذا العام 3 أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية، استعدادًا لعرضها أيام المهرجان، وهما «أغنية على الممر» 1972 للمخرج على عبدالخالق، وبطولة محمود مرسى وأحمد مرعى وصلاح السعدني، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، و«الاختيار» 1971 للمخرج يوسف شاهين، بطولة سعاد حسنى وعزت العلايلي، وفيلم «يوميات نائب فى الأرياف» 1969 للمخرج توفيق صالح.