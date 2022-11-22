تشييع جثمان عامل لقي مصرعه في حادث على الطريق الصحراوي بأسوان

شيع أهالي مركز إدفو بمحافظة أسوان جثمان «محمد فرغلي» عامل ثلاثيني لقي مصرعه في حادث سير إثر انقلاب سيارة نقل، وذلك عقب تصريح الجهات المختصة بدفن الجثمان وتسليمة لذويه.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين

ولقي محمد فرغلي، عامل 37 عاما، من مركز إدفو بمحافظة أسوان، مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وأصيب 4 آخرين بالحادث، وجرى نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي؛ لإسعافهم، والجثمان لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف الجهات المختصة.

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، إخطارًا من مرفق اسعاف اسوان يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، على لطريق الصحراوي الغربي عند الكيلو 80 ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 4 أخرين، تم الانتقال لموقع الحادث والدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.