أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في الأسواق.. استقرار الكيلو بين 40 و50 جنيها

يحرص المواطنون باستمرار على متابعة أسعار الفراخ، لما تمثله من مصدر غذائي مهم، بجانب باقي أنواع اللحوم، وفيما يلي استعراض لأسعار الفراخ «الدجاج» اليوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري في الأسواق.

واستطاعت أسعار الفراخ أن تستقر عند نفس القيمة الشرائية التي سجلتها منذ مطلع الأسبوع الجاري وفق ما كشفته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية وتفاصيل الأسعار جاءت على هذا النحو:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 23-11-2022 في الأسواق

تراوحت أسعار الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم الأربعاء بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلكين في جميع الأسواق بين 44 و47 جنيها بالنسبة للكيلو، فيما استقرت أسعار الفراخ البيضاء من النوع الساسو اليوم عند 50 جنيهًا، وفقا شعبة الدواجن، لافتة إلى أن الفارق في الأسعار من مكان لآخر بفضل تكاليف النقل، التي تختلف بشكل كبير من محافظة إلى أخرى.

سعر الفراخ في المحال التجارية

أما عن الفراخ في المحال التجارية فاستقر سعر الأوراك بين 46 و56 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 60 و65 جنيهًا، سعر الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا، فيما سجل سعر شيش البانيه بين 120 و170 جنيها.

وجاء سعر الهياكل تراوح بين 22 و28 جنيهًا، سعر شرائح البانيه تراوح الكيلو منها بين 95 و130 جنيهًا، سعر الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيه، وسعر الأجنحة الصافي للكيلو بين 30 و35 جنيها، سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و55 جنيهًا.