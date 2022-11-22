«البيت الفني للمسرح» يناقش خطة «القومي والطليعة» وعودة حفلات «الماتينيه»

اجتمع المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مع الفنانين إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، وعادل حسان مدير فرقة الطليعة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع مديري المسارح، لوضع الخطة المستقبلية لكافة الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح.

وأكد «جلال» خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تلعبه الفرقتان في تشكيل الوعي والذائقة الفنية للجمهور، وأهمية فتح الباب على مصراعيه أمام الإبداع المتميز.

عودة حفلات «الماتينيه» لفرقة المسرح القومي

كما استعرض خطة فرقتي القومي والطليعة خلال الفترة المقبلة، ووجه بضرورة عودة حفلات «الماتينيه»، لفرقة المسرح القومي، بالإضافة إلى العروض «السواريه»، بما تضيفه من زخم فني وتنوع إبداعي.

وأكد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على ضرورة تقديم أعمال مسرحية تليق بتاريخ المسرح القومي وعراقته، وتكون عروض الماتينيه لشباب المسرح القومي، وتعيد عروض السواريه للجمهور المتابع لعروض القومي، الذي يعد أعرق مسارح الوطن العربي.

مناقشة خطة مسرح الطليعة

على صعيد آخر، ناقش المخرج خالد جلال خطة مسرح الطليعة، مشيرًا إلى أهمية استضافة العروض المتميزة مثل تجربة استضافة عروض مهرجان إبداع، التي تقدم عروضها الآن، إلى جانب إنتاج تجارب مسرحية جديدة يتم الإعلان عنها قريبًا.