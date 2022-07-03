خالد جلال: إقبال جماهيرى كبير على عرض «ليلتكم سعيدة» بالجزائر

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قدم العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» أمس السبت، على مسرح عبد القادر علولة بمدينة وهران في دولة الجزائر.

وقال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إن العرض في إطار أيام المسرح المتوسطي بوهران، التي تشارك فيها فرق من 5 دول متوسطية وهي «الجزائر وتونس ومصر وإيطاليا وفرنسا».

المسرح كامل العدد

وأعرب «جلال»، عن سعادته بمشاركة مصر فى هذه الفعالية الهامة والاستقبال الحافل من جمهور المسرح للفن المصري، واصفا إياه «بالجمهور العظيم»، حيث لم يترك الجمهور مقعدا واحدا خاويا بالمسرح، موجها الشكر للفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي ولكل فريق العمل بالعرض، وللعاملين بمسرح عبد القادر علولة بوهران.

يشار إلى أن العرض يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عن القصة القصيرة «مغنية الكورس» لأنطون تشيكوف، البطولة للفنانين «ياسر الطوبجي، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي»، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوى، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، كتابة وإخراج خالد جلال.

فرق مصرية تشارك في عروض دولية

وكانت وزيرة الثقافة قد رشحت عددا من الفرق الفنية التابعة لقطاعات وزارة الثقافة لتمثيل مصر فى محافل دولية بمختلف أنحاء العالم، ومن بينها عرض «ليلتكم سعيدة» بالجزائر.

كما أعلنت وزارة الثقافة مشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية في ختام الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما في إيطاليا، وتشارك فرقة التنورة التراثية في الاحتفالات بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية.

كما تسافر فرقة سوهاج للفنون الشعبية إلى صربيا للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للفلكلور، فيما تتوجه فرقة الحرية للفنون الشعبية إلي بلغاريا للمشاركة في مهرجان الفلكلور الشعبي.