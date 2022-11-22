محافظ سوهاج يتابع أعمال تطوير قريتي «نسيج الكوثر» بتكلفة 3 ملايين جنيه

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة قريتي النسيج بحي الكوثر، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتشمل الأعمال رفع كفاءة أنوال النسيج، وترميم ودهان الواجهات، وتركيب بلاط الإنترلوك، والبردورات لعدد 272 وحدة نسيج.

إنهاء أعمال التطوير في الموعد المحدد

ووجه محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير بقريتي النسيج، وتذليل أية معوقات، مع مراعاة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للانتهاء من كافة أعمال التطوير، موضحا أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لإحياء الصناعات والحرف التراثية، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية، وتوجهات الدولة لدعم أصحاب تلك الحرف، وتوفير المناخ المناسب لهم.

متابعة أعمال التطوير

ومن جانبه، أوضح علي لطفي، رئيس حي الكوثر، أنه جار متابعة الأعمال، حيث تم تركيب البردورات بقرية النسيج الثانية، وجار دهان الواجهات وتركيب الإنترلوك بالأرصفة، مشيرا إلى أنه تم طرح حديقة عامة بمساحة 1.5 فدان عن طريق مديرية الإسكان، كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 15 بيت نول جديد، وتسكين 10 أنوال، وجار تسكين 5 أنوال عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق بها.