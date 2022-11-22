المشدد 5 سنوات لعامل ونجل شقيقه لاتهامهما بقتل آخر لخلافات مالية بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص، بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد، وإيهاب عبدالمنعم، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو من عام 2020، بدائرة مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج عندما أقدم كل من المدعو «ع، م»، أربعيني ونجل شقيقه «م، خ»، عشريني على محاولة قتل المجني علية «خ، ن»، عشريني لوجود خلافات بينهم.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت الجهات المختصة لكلا من المدعو «ع.م»، 41 عاما، ونجل شقيقه «م.خ»، 19 عاما، بتهمة الشروع في قتل المجنى عليه «خ.ن 21 عاما، طالب، عمدا مع سبق الإصرار، حيث تعدى عليه المتهم الأول بالضرب بسلاح أبيض قاصدا قتله، فأحدث إصابته، في وجود المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره، لوجود خلافات مالية بينهم، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.