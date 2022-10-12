«حماية الطفل» بسوهاج تقنع أبًا بالاعتراف بنجله وتسجيله باسمه

«تزوجت ابن عمي قبل ما أكمل 18 سنة ورفض يكتب ابننا باسمه».. صيغة بلاغ تلقته لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج من فتاة ذات 18 عاما وأهلها، عقب زواجها من نجل عملها قبل أن تصل للسن القانوني وهي قاصر فيما يعرف بـ«زواج التصادق» أي يُعلن الزواج ويتم فعليا ولكن دون توثيق رسمي لحين بلوع العروسين السن القانوني.

وعقب الزواج بشهور لم تتحمل الفتاة الأعباء المنزلية وتركت منزل الزوجية لخلافات أسرية.

رفض الأب تسجيل الطفل

وأوضح أبو السعود الديب، مدير لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن مقدمة البلاغ اكتشفت حملها وأنجبت طفلا رفض زوجها الاعتراف به تأديبا لها، وظلت الخلافات لأكثر من عام لإثبات نسب الطفل، بسبب رفض الزوج تسجيله.

وأضاف مدير لجنة حماية الطفل: «فشلت كل المحاولات للتسوية حتى لجأت إلينا الفتاة وتم استدعاء الزوج وتسوية الخلاف بينهما وإقناعه بتسجيل الطفل والاعتراف به، مستخدمين ضغوطا قانونية وتصعيدا قانونا فقرر الزوج تسجيل طفله».

زواج القاصرات يضيع حقوق الطفل والأم

وأشار «أبو السعود»، إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى حيث يرد العديد منها للجان حماية الطفل نتيجة لزواج القاصرات الذي يتسبب بضياع حقوق الأبناء والزوجات، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن انتهاكات حق الطفل على رقم خط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.