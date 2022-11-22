أمريكا: نتطلع للعمل مع رئيس كازاخستان الجديد لتحقيق الأهداف المشتركة

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تطلعها لمواصلة العمل مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، عقب فوزه في فترة رئاسية جديدة، من أجل تحقيق أهداف مشتركة بين البلدين.

الدعم الثابت لسيادة كازاخستان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إننا «نؤكد مجددا دعمنا الثابت لسيادة كازاخستان واستقلالها وسلامة أراضيها، والتي كانت حجر الأساس لشراكتنا لأكثر من 30 عاما».

الاتفاق مع النتائج الأولية لبعثة المراقبين

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تتفق مع النتائج الأولية لبعثة المراقبة التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الانتخابات الرئاسية وترحب بوجودهم في كازاخستان.

ودعت الولايات المتحدة، حكومة كازاخستان لتنفيذ كامل لتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن الانتخابات المستقبلية بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2023.

الولايات المتحدة تدعم الإصلاحات

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدعم الإصلاحات واسعة النطاق والأهداف المعلنة التي اقترحها رئيس كازاخستان خلال العام الجاري، والتي تشمل تنمية القطاع الخاص، ونزع احتكار الاقتصاد ومكافحة الفساد مع تعزيز الضوابط والتوازنات وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

تطوير مؤسسات ديمقراطية قوية

وأوضح برايس، أن تطوير مؤسسات ديمقراطية قوية ومجتمع مدني حيوي أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف كازاخستان الكاملة، داعيا الحكومة لتنفيذ تلك الإصلاحات بشكل كامل لتكون في صالح كل شعب كازاخستان.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، أمس الاثنين، فوز توكاييف، بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي جرت أمس الأول، بنسبة تجاوزت 81.31 % من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة نحو 70%.