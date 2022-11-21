أخبار عالمية: توكاييف يقترب من رئاسة كازاخستان.. وتطورات جديدة باقتحام الكابيتول

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية واقتصادية، كان من أبرزها، الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها كازاخستان وسط توقعات بفوز رئيس البلاد الحالي، في الاقتراع، فيما اقتربت لجنة تحقيق أمريكية من إصدار كافة الأدلة عن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 2021، فيما وصفت السلطات الكورية الشمالية، الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، بالدمية في يد الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية إدانته لإطلاق «بيونج يانج» صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وشهدت كازاخستان، أمس الأحد، انتخابات رئاسية مبكرة تنافس فيها 6 مترشحين بينهم امرأتان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووعد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، الناخبين في كازاخستان، بتغييرات جذرية في الاقتصاد، مضيفا في كلمة ألقاها بأحد مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها بلاده، إن سيعمل على رفع مستوى رفاهية مواطني بلاده.

وأشارت 3 معاهد بحثية، في استطلاعات رأي، إلى فوز توكاييف في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 82% من الأصوات، ودعا توكاييف، إلى وحدة الصف في كازاخستان.

نائبة ديمقراطية: ترامب أرسل الغوغائيين إلى الكونجرس

وقالت النائبة الأمريكية عن «الحزب الديمقراطي»، زوي لوفجرين، إن «لجنة 6 يناير» المكلفة بالتحقيق في اقتحام الكابيتول، ستصدر في غضون شهر، كافة الأدلة التي جمعتها عن الأحداث، مشيرة لشبكة «سي بي إس» المحلية، إلى تقديم عرض يؤكد أن رئيس البلاد السابق دونالد ترامب كان في قلب الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات حسب الأصول، وجمع الغوغائيين، وأرسلهم إلى الكونجرس.

وأوضحت لوفجرين، أن اقتحام الكابيتول، محاولة للتدخل في التداول السلمي للسلطة، فيما توقع النائب الديمقراطي، بيني طومسون، صدور تقرير «لجنة 6 يناير» النهائي في أوائل ديسمبر المقبل.

الرئيس الأمريكي: العنف المسلح له تأثير مدمر ومتصاعد على المجتمع

أمنيا، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العنف المسلح بالولايات المتحدة الأمريكية، بالوباء المدمر، مشددا في بيان، تعليقا على حادث إطلاق للنار في ملهى ليلي بولاية كولورادو، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين على ضرورة مواجهته، وقف تأثيره المتصاعد على المجتمع

وأشار بايدن، إلى أن العنف المسلح له تأثير مدمر ومتصاعد على المجتمع الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد ظهر أمس الأحد، إلى «الدوحة» للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين بلاده وقطر، وللتهنئة على استضافة كأس العالم «فيفا قطر 2022»

وسيلتقي بلينكن، خلال زيارته لقطر، مع كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، لافتتاح الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن «واشنطن» و«الدوحة» تتمتعان بشراكة وثيقة لأكثر من 50 عاما.

ماكرون: الفترة الأخيرة شهدت تسهيلات حول عودة المطرودين إلى بلدانهم

وفي ملف الهجرة، دافعت «باريس» على لسان رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون عن تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب بنسبة 50%، مؤكدا على هامش «القمة الفرانكفونية»، التي تستضيفها تونس أن التشديد جاء بثماره.

وأشار ماكرون، إلى وجود تسهيلات، شهدتها الفترة الأخيرة حول ملف عودة المهاجرين المطرودين إلى بلدانهم، وأكد الرئيس الفرنسي، خلال القمة، دعمه لتنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي و والسياسي.

كوريا الشمالية: جوتيريش دمية في يد «واشنطن»

وفي كوريا الشمالية، قالت وزير خارجية البلاد، «تشوي سون هوي»، إن الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، انطونيو جوتيريش، تغافل عن أهداف الميثاق الأممي، وعن مهمّته المتمثلة في الحفاظ على الحياد في جميع الأمور، مشيرة في بيان، إلى أن موقف المسؤول الأممي، يُظهر أنه دمية في يد «واشنطن».

وأعربت «هوي» عن أسفه إزاء تنديد المسؤول الأممي، بإطلاق «بيونج يانج» صاروخا باليستيا عابرا للقارات، مضيفة أن «بيونج يانج»، ستضطر إلى الدفاع عن النفس في ظل البيئة الأمنية المقلقة في شبه الجزيرة الكورية بسبب التعاون العسكري الخطير بين «واشنطن» والقوى التي تعمل خادمة لها.

ويوم الجمعة الماضي، أطلقت «بيونج يانج»، صاروخا باليستيا عابرا للقارات «هواسونج-17»، وقطع الصاروخ، مسافة 999.2 كيلومترا لمدة 4.135 ثانية، فيما سقط في المياه الدولية للبحر الشرقي«بحر اليابان».

واليوم الاثنين، من المقرر،عقد اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، لمناقشة موضوع كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، وفي إطار جهود السلطات الأردنية في مكافحة تهريب المخدرات، ضبطت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، 250 ألف حبة من «الكبتاجون» المخدرة، أُخفيت تحت الأرض بمنطقة خالية من السكان في لواء الرمثا شمال البلاد.، في محاولة لتسليمها دون لفت للانتباه بين التجار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اقتصاديا، حذر الرئيس التنفيذي لبنك «دويتشه» الألماني كريستيان سوينج، من خطورة اعتماد أوروبا على البنوك الأجنبية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

واتهم سوينج، السلطات التنظيمية الأوروبية، بالإدارة الثقيلة، وقارن الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه»، بين تهديد الاعتماد أوروبا على البنوك الأجنبية واعتماد المنطقة على مصادر الطاقة الخارجية، الذي تسبب في الأزمة.