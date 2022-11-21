المتحدث باسم الكرملين: روسيا لا تخطط لجولة تعبئة ثانية

أعلن الكرملين، اليوم، أنه لا يوجد مناقشات بشأن استدعاء مزيد من القوات الروسية للقتال في أوكرانيا من خلال جولة جديدة من التعبئة، وفقا لشبكة «العربية.نت».

وبدوره، أوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا لا تخطط لجولة تعبئة ثانية، قائلا: «لا أستطيع التحدث بالنيابة عن وزارة الدفاع، لكن ليس هناك مناقشات في الكرملين بشأن هذا الأمر».

وقف التعبئة العسكرية الجزئية بعد ضم 300 ألف جندي

وفي سبتمبر الماضي، استدعت موسكو أكثر من 300 ألف جندي من قوات الاحتياط من خلال جولة تعبئة لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وكانت روسيا أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي، وقف حملة التعبئة العسكرية الجزئية، وذلك عقب ضم 300 ألف جندي لدعم عمليتها العسكرية، ذلك الرقم التي سعت إلى تحقيقه وسط تسهيلات تقدمها موسكو أيضا للمقاتلين الأجانب للحصول على الجنسية الروسية والإقامة.