خريطة أماكن انقطاع المياه وضعفها في 4 محافظات.. اعرف المواعيد

تجري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، صيانة دورية وغسيل مروقات غدا في 3 محافظات، لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها، وأعلنت الشركة أماكن انقطاع المياه غدا الأربعاء وضعفها عبر فروع الشركة بالمحافظات المختلفة وبالوحدات المحلية في المنوفية وسوهاج.

مواعيد ضعف المياه بالسويس

وتعاني محافظة السويس غدا من ضعف المياه بالفترة الصباحية بعدة أماكن، حيث أعلنت الشركة بالسويس عن ضعف ضخ المياه لصيانة شبكة مياه هيئة قناة السويس في مختلف أنحاء المحافظة، وحددت مواعيد ضعف المياه الأربعاء من 12 صباحا حتى 4 فجرا.

أماكن انقطاع المياه غدا بالمنوفية

وأعلنت محافظة المنوفية قطع المياه غدا عن عدة مراكز ومدن بالمحافظة، عن مدن «أشمون والباجور وبركة السبع ومنوف وشبين الكوم والشهداء وقويسنا بقرى العقارية والفوري وكفر المجابرة والمحافظة وأبوعيشة وزهرة والكرم الأخضر ومنشأة صالح وكفر الياس»، وحددت مواعيد انقطاع المياه غدا من 9 صباحاً حتى 3 عصرا.

مواعيد انقطاع المياه غدا

بينما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج عن أماكن انقطاع المياه غدا الأربعاء عن قرى «ادفا ونجع النجار وأولاد عزاز ودمنو ونجع الجزار»، من 12 صباحا حتى 5 فجرا للصيانة وغسيل المروقات.

مواعيد ضخ المياه غدا

وفي مطروح، أفادت الشركة مواعيد ضخ المياه بمرسى مطروح بداية من الـ 7 صباحا بخط عجيبة حتى 7 مساءا بخط عزبة كفر الشيخ، بخطوط العجارمة وشرق وغرب المدينة وعزبة العسكر وحي العمارات.