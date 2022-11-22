التمريض: «التنظيم والإدارة» يوافق على ضم البكالوريوس التقني لقانون 14

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، في اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، لمناقشة أزمة خريجي البكالوريوس التقني، ومطالبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحل مشكلاتهم، بعد أن تلقت النقابة العامة للتمريض، العديد من الشكاوى.

شكاوى خريجي البكالوريوس التقني

أشارت نقيب التمريض، إلى أن شكاوى خريجي البكالوريوس التقني تمثلت في، عدم تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل العالي، وعدم رضاهم عن المسمى الوظيفي، وخروجهم من قانون 14 الخاص بالمهن الطبية، إذ أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفض التسوية لخريجي هذه الفئة بعد عام 2018، تزامنًا مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأوضحت أن الإجتماع، عُقد بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى هيئة مكتب مجلس النواب، وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، ومجموعة ممثلة من التمريض التقني، ونقيب التمريض بمحافظة الدقهلية.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأنه جرى مطالبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بحل مشكلات خريجي البكالوريوس التقني، بإضافتهم لقانون 14، والحصول على مستحقاتهم المالية، واستمرار عملهم في مجال التمريض، إذ أن الجهاز أصدر قرار أن يكون عملهم إداريا، لافتة إلى أنه جرى مخاطبة الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لتعديل مسمى الشهادة من الممارس التقني إلى أخصائي تمريض في مجال التخصص، مع بعض الحوافز الخاصة بالتميز في التعليم.

وأوضحت نقيب التمريض، أن البكالوريوس التقني استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، من حديثي التخرج، حتى عمر 45 عاما، لمن لم تتح لهم فرصة الدراسة لمدة عامين كل عام دراسي مكون من 3 تيرم، وبعد للتخرج يحصل على البكالوريوس التقني، لافتة إلى أن تلك الفئة، تدرس بجوار عملها واجتهدت حتى حققت هدفها.

ضم خريجى البكالوريوس التقني لقانون 14

أكدت أن جهاز التنظيم والادارة، وافق في اجتماعه اليوم، على ضم خريجي البكالوريوس التقني لقانون 14 للمهن الطبية، واستمرار عملهم فى مهنة التمريض، وليس العمل الإداري، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة، ولجنة صحة، ونقابة التمريض، ونقابة المهن الصحية، للانتهاء من تفعيل التوصيات الخاصة بأزمة خريجي البكالوريوس التقني، خلال من أسبوعين لأربعة أسابيع.