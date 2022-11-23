15 جنيها لكيلو الأرز و13.5 للسكر بمعارض بني سويف.. والمحافظ: لن نسمح بالاحتكار

بدأت محافظة بني سويف التوسع في إقامة المعارض والشوادر في المناطق الرئيسية بالمدينة العاصمة والمراكز، من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

15 جنيها للأرز و13.5 لكيلو السكر ببني سويف

وأتاحت منافذ ومعارض محافظة بني سويف الأرز البلدي ذا الجودة العالية بـ15 جنيها للكيلو و13.5 للسكر و120 جنيها لكيلو اللحم الطازج، كذلك توفير الخضروات والفاكهة والسلع والمنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

6 باكيات كبرى بمعرض مدينة بني سويف

وضم معرض مدينة بني سويف خلف الصالون الأخضر 6 باكيات، تم تخصيص 2 باكية منها للمواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، وباكية لبيع اللحوم وباكيات للخضراوات والفاكهة وبيض المائدة، بجانب باكية للملابس الجاهزة بأسعار اقتصادية.

محافظ بني سويف: لن نترك أي متلاعب بالأسعار أو محتكر للسلع

من جانبه، أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

وقال محافظ بني سويف: «لن نترك أي متلاعب بالأسعار أو محتكر لسلعة، حيث إن هناك حملات تموينية على أعلى مستوى تجرى يوميا لضبط المخالفين أو محتكري السلع وبخاصة الأساسية منها».

أهالي بني سويف عن معارض السلع: أسعارها أقل من الأسواق

وأعرب أهالي بني سويف عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير كل السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق التي تتناسب مع محدودي الدخل.