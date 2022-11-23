7 أهداف لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.. تعرف عليها

تضم أكاديمية الشرطة 4 كليات فرعية وهي «كلية الشرطة، وكلية التدريب والتنمية، وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة وتدريب كلاب الأمن والحراسة».

كلية التدريب والتنمية

وتعد كلية التدريب والتنمية من أهم مراحل العملية التدريبية وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية وتعمل على تحقيق 7 أهداف كبرى كالآتي:

- العمل على مسايرة ركب التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك بالاستفادة من المتغيرات والابتكارات الجديدة في ميادين العلوم والتكنولوجيا وتطبيقها في مجالات الأمن المختلفة وخاصة في مجال نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والأدلة الجنائية ودوريات النجدة باعتبار ذلك أحد أولويات برامج العمل الوطني.

- الحرص على تفعيل توجيهات السياسة العامة للدولة في إعداد قادة المستقبل بهدف تأهيلهم وإعدادهم لتولى القيادة في مستوى الإدارة العليا بإثراء القدرات القيادية والتخطيطية وبلورة مهارات الإدارة العليا لديهم وتنمية القدرة على تحليل واستخدام المعلومات في المواقف العملية وحل مشكلات العمل بأعلى درجات الكفاءة.

المواجهة الشاملة والأعمال الأمنية اليومية

- تفعيل وتكثيف التدريب في مجالات أعمال المواجهة الشاملة والأعمال الأمنية اليومية مركزيا ومحليا، وبخاصة حراسة وتأمين المنشآت الحيوية والشخصيات الهامة والمؤتمرات وأعمال الحماية المدنية والمرور وذلك من خلال التدريب الهادف المخطط والقائم على النظريات العلمية المعاصرة والخبرات الأمنية العلمية المتراكمة مع تطبيق الجوانب العملية والتطبيقية للعملية التدريبية.

-الاهتمام بالتدريب التخصصي وذلك بالسعي إلى اتساع قاعدته والنهوض بالمعاهد التدريبية التخصصية الجديدة وتفعيل دورها في المنظومة التدريبية بهدف الاستفادة من تخصص الكوادر التدريبية بهذه الجهات في رفع مستوى الأداء في كافة التخصصات الأمنية والتأكيد على تخصيص المعاهد والإدارات التدريبية المركزية للقيام بأدوار محددة غير متداخلة وعدم التكرار في عقد الدورات التدريبية.

- زيادة فاعليات التدريب المحلى للضباط، والذي يتم بمراكز التدريب بالمديريات والإدارات العامة وذلك لتأثيره المباشر وعائده السريع على مستوى أداء الضباط من حيث اللياقة البدنية ومهارات استخدام السلاح والرماية وتعديل توقيتات ومعدلات الدورات التدريبية بما يضمن فاعلية هذا النوع من النشاط التدريبي.

تلبية الاحتياجات التدريبية

- الحرص على تلبية الاحتياجات التدريبية لجميع جهات الوزارة في كافة التخصصات والمجالات من الفرق والمؤتمرات التدريبية المنعقدة خلال العام التدريبي.

- الاهتمام بتفعيل دور تقييم ومتابعة النشاط التدريبي سواء كان التدريب محليًا والذي يعقد بمديريات الأمن والإدارات العامة أم مركزيًا والذي يعقد بالمعاهد والإدارات التدريبية المركزية والاستفادة من نتائج وفعاليات لجان التفتيش الميداني في تعظيم الايجابيات وحل المشكلات وتلافى السلبيات.