تفاصيل حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة، بغرض توفير فرص عمل لهم بالخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

التحقيق مع المتهم

تبين من التحقيقات أن المتهم زعم أن لديه وظائف في عدد من الدول العربية والقبض بالدولار، ما آثار حماس مجموعة من الشباب في تحقيق حلم الوظيفة ونجح المتهم في النصب والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بمليون جنيه من ضحاياه، حيث قال المتهم في جلسة التحقيق: «كنت بقولهم إنهم هيسافروا يشتغلوا برا وبيقبضوا بالدولار وباخد مبلغ حلو على كل واحد فيهم» .

عقوبة النصب والاحتيال

أكد المحامي أيمن محفوظ لـ«الوطن» أن عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين تصل مدة الحبس بها لثلاث سنوات وغرامة، وأن المادة 336 تنص على تنفيذ عقوبات غليظة ورادعة لمن يرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بأنه يعاقب بالحبس للاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموال الغير أو بعضها عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

أضاف «محفوظ» أن من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس مدة من سنة حتى ثلاث سنوات ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وتنفيذ غرامة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ من شخصين بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم بغرض تسفيرهم للخارج لوجود فرص عمل من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون تراخيص ومساعدته لإيجاد تأشيرات وعقود عمل بالدول.

بعد تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم ضبط المتهم وتبين أنه عاطل مقيم بالقاهرة، وضبط وبحوزته 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة، وعقود عمل بدولة الكويت، وتأشيرة دخول لإحدى الدول باسم أحد الأشخاص، دفتر به أسامي الضحايا راغبي السفر، والمبالغ المالية المتحصلة منهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.