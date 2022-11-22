رسميًا.. «التعليم» تعلن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية، بعقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية، وفقا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد «MCQ»، بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيا.

توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا

ووجّه وزير التربية والتعليم -من خلال الكتاب الدوري- بتشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وطالب الوزير بتوفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.