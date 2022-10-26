غدا.. جلسة نقاشية لشرح تفاصيل فرص العمل بمجال الهندسة في ألمانيا

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم جلسة نقاشية حول الهجرة، غدا، وتستهدف هذه الجلسة المهندسين والمهندسات، والتى ستشمل شرح طبيعة سوق العمل في ألمانيا بالنسبة لمجال الهندسة، بجانب سرد الخطوات والشروط المطلوبة للعمل كمهندس أو مهندسة في ألمانيا، على أن تكون الجلسة النقاشية «أون لاين».

الدورات مجانية تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن: «متنسوش الجلسة الاستشارية الجاية عن الهجرة هتكون مخصصة للمهندسين والمهندسات يوم الخميس 27 أكتوبر أونلاين».

وتابع المركز خلال المنشور: «الجلسة دي هتشرح كل الخطوات والشروط المطلوبة للعمل كمهندس\ة في ألمانيا وهتشرح كمان طبيعة سوق العمل في ألمانيا بالنسبة لمجال الهندسة، الساعة 3 العصر».

وتأتي هذه الجلسة النقاشية، ضمن الدورات التدريبية، التى يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بشكل مستمر، في إطار التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، على أن تكون هذه الدورات مجانية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من انتشارها، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للشباب.

توفير عدد كبير من الدورات التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

ويعتبر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مشروع تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، يستهدف في المقام الأول مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها، وذلك من خلال توفير عدد كبير من الدورات التدريبية التى تؤهل الشباب لسوق العمل في الداخل وإتاحة بدائل الهجرة والعمل بالخارج.

وجدير بالذكر أن الدورات التدريبية، التى يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بشكل مستمر، في إطار التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، تستهدف الشباب داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية.