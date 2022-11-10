ضيوف COP27 يتوافدون لزيارة منطقة آثار سانت كاترين

شهدت منطقة آثار سانت كاترين على مدار اليومين الماضيين، زيارة الملك توبو السادس ملك تونجا والسيدة قرينته، وصودا زيمو، وزير الطاقة بجمهورية زيمبابوي، وحرم سفير دولة إندونسيا بمصر وابنته، استمرارا لتوافد الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر COP27، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، على مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية.

زيارة الوفود إلى سانت كاترين

واصطحب أحمد عادل، مدير شؤون مناطق آثار سانت كاترين، الوفود الرسمية خلال جولتهم بالمنطقة والتي شملت دير سانت كاترين وكنيسة التجلي والمسجد الفاطمي ومكتبة الدير ومعرض الأيقونات المقدسة، كما عرّفهم بتاريخ المنطقة وأهميتها التاريخية والدينية والأثرية باعتبارها أحد مواقع التراث العالمي.

وأعرب الضيوف عن إعجابهم بالمكان الفريد والمميز، وإنبهارهم بثراء الحضارة المصرية وتنوعها.

يذكر أنّ منطقة آثار سانت كاترين، استقبلت قبل يومين، السيدة الأولى لجمهورية قبرص.