برنامج «8 الصبح» يستعرض الحالة المرورية في شوارع القاهرة.. فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية أسماء مصطفى الحالة المرورية عبر تطبيق «Google maps»، حيث يشهد محور صلاح سالم بعض التكدسات المرورية في بعض المناطق، في الاتجاه القادم من مصر الجديدة ووسط البلد باتجاه كوبري أكتوبر، ويشهد نفق الطيران انسياب حركة المرور دون أي تكدسات، مقابل كثافات بمطلع كوبري أكتوبر وزحام بمنطقة رمسيس.

منطقة وسط البلد تشهد زحاما وكثافات مروية عالية

ويشهد كوبري أكتوبر انسياب الحركة المرورية باستثناء بعض التكدسات المرورية في الاتجاه القادم من مصر الجديدة إلى وسط البلد، وأسفل كوبري أكتوبر وفي الاتجاهين، بينما تشهد منطقة وسط البلد زحام وكثافات المروية العالية بمنطقة رمسيس- غمرة، وصولا لكورنيش ماسبيرو الذي يشهد زحاما حتى مطلع 15 مايو.

محور 26 يوليو.. تحويلات مرورية

ويشهد محور 26 يوليو انسيابية مرورية فيما عدا المناطق الأعمال والتحويلات المرورية، وعلى المضطر لسلوك هذا الطريق واستخدام المحور أن يخرج باكرا عن موعده.