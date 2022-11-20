الحالة المرورية في القاهرة اليوم.. تجنب «رمسيس» و«صلاح سالم» وكوبري أكتوبر

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية على جميع المحاور والطرق الرئيسية، لتحقيق سيولة مرورية أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم، والقضاء على أي كثافات مرورية تُعيق الحركة أمام قائدي المركبات.

نشر الرادارات لضبط مخالفات تجاوز السرعة

ونشرت الإدارة العامة للمرور خدمات مرورية على كل الطرق، لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، وعدم وضع الملصق الإلكتروني، ونشر الرادارات لضبط مخالفات السرعة، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية

وحول المناطق التش شهدت كثافات مرورية، أوضحت الإدارة العامة للمرور، وجود كثافات في شارع الخليفة المأمون، وطريق صلاح سالم فى اتجاه كوبري أكتوبر، وعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر ومتجه إلى منطقة وسط البلد.

وحذرت الإدارة من كثافات مرورية في شارع رمسيس، ومنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، كما ظهرت سيولة مرورية بمنطقة الزمالك ومنطقة وسط البلد، وانتظمت الحركة المرورية في ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو.