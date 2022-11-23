فتح الأماكن الأثرية في المحافظات بالمجان اليوم.. اتفسحوا وشوفوا عظمة الأجداد

أعلن المجلس الأعلى للآثار، فتح المواقع الأثرية والمتاحف في جميع محافظات مصر، للزيارة بالمجان اليوم الأربعاء، للمصريين والعرب، والأجانب المقيمين، والأفارقة، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت غنخ آمون «الفرعون الذهبي» الأثرية، داعين المصريين إلى اصطحاب أبنائهم وأحفادهم لزيارة مختلف المتاحف والأماكن الأثرية، وقضاء وقت ممتع رفقتهم، وتعريفهم بتاريخهم.

ويرجع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، الذي كان أحد أهم وأبرز ملوك مصر القديمة، إلى 4 نوفمبر 1922، على يد عالم آثار بريطاني يدعى هوارد كارتر.

ويشمل قرار فتح المتاحف والمواقع الأثرية بالمجان، كل المواقع والمتاحف، عدا أهرامات الجيزة من الداخل، ومقابر الملك توت عنخ آمون، ورمسيس السادس، والملك سيتي الأول، والملكة نفرتاري بالأقصر.

أهم المتاحف المفتوحة في مصر

بحسب بيان المجلس الأعلى للآثار، فإنّه تفتح المتاحف الآتية في محافظة القاهرة، أبوابها بالمجان أمام المواطنين اليوم الأربعاء وهي:

المتحف القبطي

متحف مطار القاهرة الدولي

المتحف القومي للحضارة

متحف جابر أندرسون

قصر الأمير محمد علي

متاحف في وسط البلد

شمل القرار أيضاً، المتاحف التي تقع بمحيط وسط البلد بالقاهرة وهي:

متحف الفن الإسلامي

المتحف المصري بالتحرير

متحف المركبات الملكية

أهم المواقع والمتاحف الأثرية بالمحافظات

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

متحف الغردقة

متحف التحنيط في الأقصر

متحف كوم أو شيم في الفيوم

متحف سوهاج

متحف إيمحتب في سقارة

متحف النوبة

متحف كفر الشيخ



ويشمل القرار عدة مواقع أثرية شهيرة في مختلف محافظات الجمهورية، وهي:

منطقة أبو مينا بالإسكندرية

المناطق الأثرية بأسوان أبرزها وادي السبوع ومعابد عمدا.

منطقة آثار تل بسطا بالشرقية

أتربيس والحواويش بسوهاج

آثار بني حسن بالمنيا

قرية شالي في واحة سيوة

شارع المعز

الدير البحري ووادي الملوك بالأقصر

الأهرامات

آثار سقارة

قلعة صلاح الدين

المناطق الأثرية المفتوحة بالفيوم

تضم محافظة الفيوم، العديد من المناطق الأثرية المفتوحة بالمجان أمام المواطنين اليوم، هي: