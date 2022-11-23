مصرع عامل داخل مفرمة نفايات في مستشفى ميت خلف بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن على العاملين بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، إثر وفاة عامل داخل ماكينة فرم النفايات بمستشفى ميت خلف، وتم تشييع جثمانه اليوم وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وأسرة المتوفى، ودعوات أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

تفاصيل مصرع عامل داخل ماكينة نفايات

تعود تفاصيل الواقعة، إلى اكتشاف العاملين في مستشفى ميت خلف بمديرية الصحة بالمنوفية، جثة العامل «ع.» داخل ماكينة فرم النفايات، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة المعنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وقال عدد من زملاء العامل المتوفى، إنه كان يعمل بنظام التعاقد مع مديرية الصحة في مشروع النفايات، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا الواقعة وأبلغوا الجهات المعنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق، مؤكدا أن الفقيد كان له من الأطفال اثنين، وجميع أفراد أسرته في حالة انهيار بعد وفاته.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور شبين الكوم، يفيد بالعثور على عامل يدعى «ع.ا» داخل مفرمة النفايات بمستشفى ميت خلف، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات وأمرت بدفن الجثة.