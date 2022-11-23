شرطة فيرجينيا تعلن مصرع منفذ حادث متجر «وول مارت».. راح ضحيته 6 قتلى

قالت الشرطة ومسؤولون في ولاية فيرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مسلحا أطلق النار وقتل عدة أشخاص في متجر وول مارت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مضيفين أن مطلق النار تم قتله أيضا، وفق مانقلته وسائل إعلام أمريكية.

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

وقال ليو كوسينسكي ، ضابط شرطة تشيسابيك ، للصحفيين في مكان الحادث: "تمكنا من العثور على العديد من القتلى والجرحى" ، قائلاً إن ضباط الاستجابة السريعة دخلوا المتجر "فور وصولهم"، وأضاف: "نعتقد أنه مطلق نار واحد وأن مطلق النار الفردي توفي في هذا الوقت".

تحرك سريع لعناصر الشرطة الأمريكية

وقالت ضابط شرطة مدينة تشيسابيك أيضًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الشرطة الأمريكية أكدت وقوع حادث إطلاق نار نشط أدى إلى وفيات في وول مارت في ولاية فيرجينيا، وتابع: "كنا أول المستجيبين والضباط لدينا مدربون جيدًا ومستعدون للاستجابة واستطعنا القيام باللازم في مثل تلك الأمور".

تمشيط للمتجر والمنطقة

وأظهرت لقطات إخبارية تواجدًا كبيرًا للشرطة في مكان الحادث ، حيث قال "كوسينسكي" إن العديد من الضباط والمحققين كانوا يمشطون المتجر ويؤمنون المنطقة، وظل العدد الدقيق للقتلى غير واضح ، لكن وكالة WUSA التابعة لشبكة CBS قالت الشرطة إنها تعتقد أنه لم يُقتل أكثر من 10 أشخاص

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا لويز لوكاس ، التي تمثل المنطقة ، إنها "حزينة تمامًا لأن إطلاق النار الجماعي الأخير في أمريكا وقع في وول مارت في منطقتي في تشيسابيك ، فيرجينيا الليلة"، وقالت على "تويتر": "لن أهدأ حتى نجد الحلول لإنهاء وباء العنف المسلح في بلدنا الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص".