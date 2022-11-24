درجات الحرارة اليوم الخميس.. أمطار رعدية على السواحل وسيناء

تشهد بعض مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الخميس، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق بالسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وجنوب محافظة البحر الأحمر، خاصة مرسى علم، وحلايب وشلاتين، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظة خلال ساعات الليل والصباح الباكر؛ إذ حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على مدن ومحافظات الجمهورية كافة، مع زيادة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم الخميس أن تكون هناك أمطار بين خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا، خاصة على جنوب محافظة البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم وجبال البحر الأحمر، نظرا لأننا نتأثر بمنخفض جوي جديد في طبقات الجو العليا، يواجه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ما يعمل على خفض درجات الحرارة، وذلك بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على جميع مدن الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد، جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 23 - 16

- العاصمة الإدارية 23 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 23 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 24 - 16

- السويس 25 - 18

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 23 - 17

- طنطا 22 - 17

- شلاتين 28 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 23 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 16

- الطور 24 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 25 - 15

- نخل 22 - 07

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 26 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 26 - 20

- الفيوم 23 - 15

- بني سويف 23 - 14

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 24 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 24 - 17

- أسوان 27 - 13

- الوادي الجديد 26 - 13

- أبو سمبل 26 - 18

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 20