القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما «حشيش» في المطرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، ويتخذان من الشقة محل سكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.