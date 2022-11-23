القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما «حشيش» في المطرية
كتب:
محمد بركات
12:52 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية- صورة ارشيفية
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، ويتخذان من الشقة محل سكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.