بدء أعمال لجنة تحكيم مشروعات العمارة استعدادا للمشاركة في بينالي فينسيا

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، أعمال لجنة تحكيم مسابقة بينالي فينسيا الدولي للعمارة، في دورته الثامنة عشر، الذي يقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023 بفينسيا إيطاليا.

والمسابقة طرحتها وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بطرحها للمرة الثامنة على التوالي، لاختيار أفضل أفكار لمشروعات العمارة التي تحقق موضوع المسابقة هذه الدورة بعنوان The Laboratory of the Future، «معمل المستقبل»، وسيحصل المشروع الفائز بالمسابقة، على تمثيل الجناح المصري في بينالي فينسيا الدولي للعمارة، وتقوم وزارة الثقافة بتحمل كل نفقات سفر فريق العمل الفائز بالقومسير، للمشاركة في هذا المحفل.

لجنة تحكيم مسابقة بينالي فينسيا الدولي للعمارة

تضم لجنة تحكيم المسابقة، الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني -كلية هندسة جامعة القاهرة- ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، عضوية الدكتورة ابتسام فريد أستاذ مساعد العمارة، وعميد كلية التصميم والإعلام جامعة كوفنترى أنسي أبوسيف مصمم الديكور والمناظر السينمائية، الدكتور أيمن حسان أستاذ ورئيس قسم العمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة، سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت جريدة الاهرام، هابي حسني رئيس الأمانة الفنية، وعضوية الدكتورة هايدي شلبي، علاء شقوير.

وأضاف أبو سعدة، في بيان: أنه تقدم للمسابقة هذا العام، عدد 30 مشروعا، وتم اختيار عدد 7 مشروعات كتصفية نهائية، ليتم منحهم شهادات تقدير إلى جانب اختيار العمل الفائز من بينهم، وسيتم الإعلان عن الفريق الفائز في حفل إعلان الجوائز، وافتتاح معرض المسابقة بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الأحد المقبل.

يذكر أن معرض بينالي فينيسيا للعمارة (The Venice Biennale/Biennale di Venezia)، هو المعرض الأعرق على المستوى الدولي، الذي يقام في مدينة فينيسيا بإيطاليا مرة كل عامين منذ عام 1980، وهو واحد من أهم المعارض والملتقيات المعمارية الدولية، وتحرص كل الدول على المشاركة والتمثيل في هذا الملتقى المهم.