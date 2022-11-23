الصحف الأرجنتينة تهاجم ميسي ورفاقه وتصفهم بـ«الموتى والأشباح»

حالة من الصدمة لا زالت تنتاب المشجعين الأرجنتينيين، لينتقل الغضب إلى الصحف المحلية في البلاد، وعبرت عن شعور عام بالصدمة والخذلان، عقب الهزيمة المفاجئة من المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد، في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم لكرة القدم عبر التاريخ، وقسى بعضها على النجم ليونيل ميسي ورفاقه ووصفهتم بأنهم أشباح وموتى، بينما ركزت أخرى على إمكانية التعويض خلال المباريات المقبلة في المجموعة الرابعة بدور المجموعات، واقتناص النقاط الـ6 المتبقية.

صحف الأرجنتين تهاجم المنتخب القومي وتطالب بالتعويض

وحول تفاصيل ما نشرته تلك الصحف، وصفت صحيفة «كلارين» الهزيمة بأنها «ضربة موجعة»، خاصة كون تلك المباراة هي الافتتاحية للمنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، مشيرةً إلى أنّ ما زاد الأمر تعقيدا، هو كون الأرجنتين من المنتخبات المرشحة بقوة للتتويج باللقب، خاصة أنّها آخر مشاركة للقائد ليونيل ميسي بالنهائيات، مضيفة في عنوان آخر «الأرجنتين تسقط في أول عرض في قطر».

وقال الصحفي أدريان مالاديسكي في مقال بنفس الصحيفة: «لم ندرس السعودية جيدا ولم نعرف كيف نلعب أمامهم حتى بعد تسجيل هدف في أول عشر دقائق»، كما هاجم اللاعب المخضرم ماريو كيمبس، بطل أول لقب للأرجنتين في كأس العالم عام 1978 المدير الفني للمنتخب واللاعبين، قائلاً: «أعتقد أن الأرجنتين عرفت القليل عن السعودية، لقد لعبوا بغطرسة».

سقوط مدو للأرجنتين في قطر

من جهتها قالت صحيفة «لاناثيون» في عناوينها «سقوط مدو»، «الأرجنتين تحولت إلى شبح»، و«موتى»، في إشارة لتصريح قائد المنتخب الأرجنتيني، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي ميسي عقب المباراة: «نحن موتى، لم نتوقع هذه البداية، إنها ضربة قوية ولا توجد أعذار»، وحفزت وسائل الإعلام الأرجنتينية المنتخب الوطني على التعافي سريعا، خاصة بعد تعادل بولندا والمكسيك، أمس، دون أهداف في المواجهة الأخرى بالمجموعة.