تفاصيل مقتل عجوز بالشرقية.. خلافات بين نجله وصديقه على مبلغ مالي السبب

«كان بيتخانق معايا لما بقوله سلفني فلوس»، هكذا بدأ المتهم بقتل عجوز في الشرقية أقواله أمام النيابة العامة، خلال جلسة التحقيق بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أثناء محاولة سرقة منزله.

وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، بالإضافة إلى تهمة السرقة.

اعترافات المتهم

شرح المتهم تفاصيل واقعة مقتل العجوز في تحقيقات النيابة، موضحا أنه يعمل مع نجله، وكان يطلب من الأخير إقراضه مبلغ مالي، لكنه رفض، ولذلك حاول سرقته.

تحدث المتهم إلى والد المجني عليه، وتقابل معه في منزله، وضربه بواسطة عصا حديدية، مشيرا إلى أنه «كنت عايز الفلوس ومفيش طريقة غير إني أسرقه، وروحت البيت عشان كدا، وقولت لأبوه هقابلك في البيت نتكلم ولما فتحلي الباب وكان داخل ضربته بعصاية حديد كنت جايبها، وبعدها سرقت الفلوس وتلفونه والتوك توك بتاعه».

ولفت المتهم إلى أنه ذهب بمركبة «التوك توك» إلى ميكانيكي لصيانتها، حتى يمكنه بيعها.

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد، أكد المحامي أشرف ناجي لـ«الوطن»، أنها تصل للإعدام شنقا، وذلك وفقا لقانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020.

وأشار «ناجي» إلى أن الفقرة الثانية من الماده 2344 توضح أنه يحكم على من فعل تلك الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

عقوبة السرقة

وأوضح المحامي، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأوضح «ناجي» في حديثه أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة منيا القمح بالشرقية، من أحد الأشخاص «عامل»، مقيم بالمحافظة، بالعثورعلى جثة والده داخل مسكنه.

وعقب التحريات أمكن معرفة مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص سائق مركبة «توك توك»، يعمل رفقة نجل المتوفى، وكان يطلب منه مبلغ مالي لاستلافه، لكنه كان يرفض، وحدث بينهما خلافات أدت إلى قتل والده، بعدما قرر المتهم الذهاب إلى منزل المجني عليه وسرقته.