شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في قنا

أقدم شاب، اليوم الأربعاء،على قتل شقيقه، طعنًا بالسكين، بقرية جزيرة مطيرة، في مركز قوص، شمال محافظة قنا.

بلاغ بمقتل شاب في قنا

واستقبل مستشفى قوص المركزي، «ياسر .ر .س.م» 38 عامًا من قرية جزيرة مطيرة بقوص جنوب محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز قوص، لموقع الجريمة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الواقعة.

قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية بقنا

وتبين بحسب التحريات الأولية، أن الشاب قُتل على يد شقيقه بعدما سدد له عدة طعنات متفرقة بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية بين زوجة المجني عليه وشقيقه.

ونقلت الجثة بمعرفة سيارة إسعاف وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة.

تكثيف أمني لضبط المتهم

وتكثف مباحث مركز قوص من الإجراءات لضبط المتهم بقتل شقيقه في جزيرة مطيرة، فيما يجري الآن عمل التحريات حول الأسباب الحقيقية وراء الجريمة.

عقوبة جريمة القتل

من جانبه، حسن عبدالرحيم، محامي جنايات، إن عقوبة القاتل وفق قانون العقوبات الجانئية، ووفق المادة الثانية، تصل إلى الإعدام شنقا، وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات.