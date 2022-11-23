جولدمان ساكس: توقعات بارتفاع الذهب عالميا منتصف 2023

قال محلل في بنك جولدمان ساكس، اليوم، إن البيئة الاقتصادية العالمية، ستكون أكثر دعما للسلع في منتصف عام 2023، وسط توقعات بتراجع الدولار، في حين أن إعادة فتح الصين من قيود Covid-19، ستعزز الرغبة في المخاطرة.

تراجعت أسعار السلع من النفط إلى المعادن، بفعل الدولار الأمريكي القوي هذا العام، إذ رفعت الاحتياطيات الفيدرالية أسعار الفائدة بشكل كبير للحد من التضخم.

وقف زيادة سعر الفائدة

يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن يوقف البنك المركزي الأمريكي، تشديده النقدي مؤقتًا بحلول الربع الثاني من العام المقبل، مما يلقي بثقله على الدولار ويوفر بعض الراحة لأسعار السلع، حسبما قال نيكولاس سنودون، المحلل الاستراتيجي للمعادن في «جولد مان ساكس».

دعم قوي للذهب منتصف 2023

أضاف في مذكرة بحثية: «مع انتقالنا إلى منتصف عام 2023، ستصبح البيئة أكثر دعمًا للسلع والذهب والنحاس على وجه الخصوص، وقوة الدولار هذا العام، كانت دافعا رئيسيا لخفض أسعار النحاس على الرغم من عجز في إمدادات المعادن يقدر بنحو 200 ألف طن، يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى»

قوة الدولار تهبط بالنحاس

وأضاف: «نعتقد أن قوة الدولار شكلت ما يزيد قليلاً عن ثلثي الانخفاض في أسعار النحاس هذا العام، وبينما يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، لا يتوقع بنك جولدمان حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم»

إعادة فتح الصين

وقال إن إعادة فتح الصين من قيود Covid-19 ستشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في الأصول المحفوفة بالمخاطر على الرغم من أنها ستوفر دفعة صغيرة فقط في استهلاك النحاس الفعلي.