رئيس «مستثمري الغاز»: فرص عديدة لصادرات الغاز المصرية لأوروبا (حوار)

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي، إن الدولة استفادت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، من تصدير الغاز الطبيعي المسال، بعد توقف دام لسنوات، خاصة إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير، مضيفا في حوار مع «الوطن»، أن ذلك بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، بسبب فرض العقوبات عليها.. وإلى نص الحوار:

لماذا يعد الاتحاد الأوروبي من أهم مستوردي الغاز المسال؟

- الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين إمدادات الغاز والاستخدام المستدام لمصادر الغاز الطبيعي في إطار الأهداف بعيدة المدى لخفض الكربون والإجراءات ذات الصلة بإدارة وخفض الانبعاثات، وكذلك أن الازمات الخاصة بتوريدات الغاز الروسي تسببت في خفض مخزوناتهم لذلك يتم البحث عن البدائل الأخرى.

ما سبب اهتمام مصر بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره؟

- يعد الغاز الطبيعي من أهم عناصر انتقال الطاقة، وهو جزء من هدف الدولة لامتلاك مصادر للطاقة المتجددة بما يمنحها الفرصة لتصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون.

كيف تستخدم مصر الغاز الطبيعي في تسريع التنمية المستدامة؟

- تعتبر تصدير الغاز الطبيعي أسلوب جيد لتسريع وتيرة التنمية المستدامة داخل مصر وخاصة تسهيل الحصول على التمويل لمشروعات الهيدروجين والاقتصاد الأخضر وبناء قدرات إنتاجية للهيدروجين، كما تحاول مصر الاستفادة من الفرص ذات الصلة بالانتقال الأخضر، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للموارد، استناداً إلى تنفيذ سياسات وأهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ في مصر.

ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

وكيف استفادت مصر من الغاز الطبيعي خلال الأزمات الأخيرة في العالم؟

- استفادت مصر بشكل كبير من ارتفاع الأسعار في أوروبا للغاز المسال، إذ استطاعت بيعه بسعر مرتفع مقارنة بالسعر الطبيعي له، حيث أن أسعار الغاز الطبيعي المسال في مؤشر «TTF»، الذي تعمل به أغلب دول أوروبا، ارتفع بشكل كبير إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، والشحنات الفورية يتم إرسالها على حسب السعر المتوفر في المؤشر، ومن يرغب في شرائه يقوم بطلب الشحنة له، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، إذ كان هناك نقص وتخوف في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وما رأيك في طريقة استغلال الحكومة للأزمات؟

- القيادة السياسية المصرية ذكية وواعية واستطاعت استغلال إمكانيات مصر لتحقيق دخل قومي أعلى، لافتًا إلى أن أوروبا دخلت في أزمة كبيرة لعدم توفير الغاز الروسي مع ارتفاع أسعار الغاز والتي وصلت لأسعار عالية.

كما أن مصر تستطيع تصدير الغاز المسال لأوروبا بكميات أكبر من خلال الاكتشافات الدائمة التي تعمل عليها، لافتًا إلى أنه يجب توفير الغاز بزيادة الإنتاج أو بتوفير الاستهلاك المحلي وترشيد استهلاك الكهرباء.