«مستثمري الغاز»: الصناعة الحصان الرابح لتعويض الاقتصاد عن انخفاض النقد الأجنبي

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن دعم الصناعة الوطنية بقوة يٌعد أبرز الحلول والحصان الرابح أمام مصر لتعويضها عن أزمات انخفاض النقد الأجنبي، إذ إن الاكتفاء الذاتي من أي مُنتج محلي وزيادة الصادرات هما البديلان المستدامان لخفض الطلب على الدولار.

وأشاد سعد الدين بالجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لدعم القطاعات الإنتاجية من تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودعم الصناعة المحلية ومحاولة تحسين بيئة الأعمال ودعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.

مصر اتخذت العديد من الإجراءات لحماية الاحتياطي النقدي

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بأنّ مصر اتخذت العديد من الإجراءات لحماية الاحتياطي النقدي على رأسها قرار فرض الاعتمادات المستندية الذي يٌعد قراراَ سلبياً وكان من الواجب اتخاذه، لكن استطاعت الحكومة في وقت قياسي تحويله إلى قرار إيجابي بعد الاستثناءات التي طرأت عليه وسمحت باستيراد كل مستلزمات الإنتاج المحلي وخامات المصانع وفق النظام القديم.

منح الفرصة للصناعة الوطنية

وأكد أن هذا القرار قطع الطريق على العديد من الواردات ومنح الفرصة للصناعة الوطنية إحلال الواردات بمنتجات محلية.

وأوضح أن مصر أصبح لديها كل الإمكانات التي تؤهلها لنهضة صناعية كُبرى من بنية تحتية ووفرة في إنتاج الطاقة بكل أنواعها.