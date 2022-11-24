«بينهم خلافات».. تفاصيل مقتل شخصين على يد عاطل في المطرية

في إحدى زوايا محكمة شمال القاهرة، يوجد قفص حديدي ضخم يقف بداخله عاطل، بوجه شاحب ونظرات شارده، يتلقى الحكم عليه، وذلك على خلفية اتهامه بمقتل شخصين، بعد أن نشبت بينهم خلافات وتربص المتهم لهما، وقتلهما بطريقة بشعة.

لحظات معدودة وعمت الفرحة داخل قاعة المحكمة وتبادل الزغاريد والتهنئة، فور أن تفوه القاضي بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

مشاجرة حادة بين الطرفين

حالة من الهرج مصاحبة لبعض الأصوات المرتفعة، في إحدى مناطق المطرية، نتيجة مشاجرة حادة وخلافات بين المتهم وشابين «ممدوح وخالد»، حاول أهالي المنطقة الفض بينهم ونجحوا في ذلك بعد فترة زمنية قصيرة، وكلا ذهب في طريقه، لكن المتهم بدأت النيران تشتعل في صدره وراودته فكرة الانتقام منهما.

عينان يشعان بالنيران، كانت تتربص للصديقين «ممدوح وخالد»، عندما لم تسنح الفرصة للمتهم في الانتقام منهما، عزم أمره في التخلص منهما مهما اختلفت الطريقة، وفي أحد الأيام بينما كان الأول يعمل في محل عمله «دكان حلاقة»، فوجئ بالمتهم يتهجم عليه ويسدد له طعنات متتالية في صدره، ما أسفرت عن سقوطه جثة هامدة غارقة وسط بركة من الدماء.

مقتل شاب وإصابة آخر

بينما في الجهة الأخرى، كان الشاب خالد، الذي كان يعمل غواصًا، يجلس برفقة صديقه «أحمد» في منزله، إذ فوجئ بطرقات متتالية على باب المنزل، خرج الشاب مسرعا لرؤية ما يحدث، غافلا عن أنها نهايته، وفور رؤية المتهم لـ«خالد» أمامه سدد له عدة طعنات نافذة بمنطقتي الصدر والبطن، ما أسقطه أرضا يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ونالت الطعنات الصديق «أحمد» الذي هرول لرؤية صديقه بعد سماع الصراخات المرتفعة داخل المنزل، ونُقل جثماني الصديقين «ممدوح وخالد»، وصديقهما «أحمد» المصاب بإصابات بالغة إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما أحالت الدائرة 13 جنايات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمنطقة العباسية، أوراق المتهم بقتل شابين في منطقة المطرية بالقاهرة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

العقوبة القانونية للمتهم

وتعليقا على ذلك، قال محمد ثابت، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتهم في هذه الجريمة، يوجه له عقوبة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، موضحا أن المادة 230 من قانون العقوبات المنصوص عليه، تنص على أن «كل من قتل نفسُا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد، يُعاقب بالإعدام شنقًا».